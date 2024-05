Avellino-Vicenza 0-0, Vecchi: "Bravi tatticamente con un pizzico di fortuna" Il commento del tecnico biancorosso al termine del match del "Partenio-Lombardi"

"Sarà dura anche al ritorno, dovremo fare meglio". Stefano Vecchi si è espresso così al termine di Avellino-Vicenza 0-0: "Sapevamo del valore dell'avversario, ce l’abbiamo messa tutta, ma abbiamo sofferto qualcosa di troppo. - ha spiegato il tecnico biancorosso - Abbiamo avuto qualche situazione, qualche opportunità, ma in una gara sofferta. Arivavamo da un bel tour de force. Loro hanno preso il sopravvento in alcune situazioni. Non c’è stata la giusta lucidità".

"Cosa servirà al ritorno? Qualcosa di più"

"La condizione fisica? La squadra ha corso, i cambi sono stati di gestione. Quando giochi contro squadre come l’Avellino devi alzare l’asticella. Cosa servirà al ritorno? Qualcosa in più. Delle Monache trequartista? Ha giocato bene, è mancato solo l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buonissima partita a livello tattico, loro sono stati più bravi in alcune soluzioni. Il 3-5-2 è l’identità dell’Avellino. Noi dovevamo sfruttare meglio alcune opportunità. Oggi abbiamo avuto un pizzico di fortuna, servirà qualcosina in più. L’arbitro? Non credo abbia inciso sul risultato. Non ho rivisto gli episodi: c’è il VAR".