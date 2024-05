Avellino-Vicenza 0-0, Pazienza: "Rimpianti da convertire in nuova energia" "L'arbitro? In queste gare occorre personalità. Agli attaccanti..."

"La miglior prestazione, ma dobbiamo pensarci il giusto perché dobbiamo essere arrabbiati. C’è tanto rammarico che va trasformato in carica giusta". Così Michele Pazienza si è espresso al termine di Avellino-Vicenza 0-0: "Non dovremo essere appagati, è finita 0-0. Dovremo portarci questa roba qui fino alla gara di domenica. L’intensità, la manovra, però poi penso al risultato... Non abbiamo perso delle certezze in attacco. Ci sono delle giornate in cui crei tanto e non segni. La situazione è stata già vissuta. Sappiamo che già è capitato. Oggi i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, ma non possiamo essere appagati. Occorre una partita sporca e fare gol".

"A Patierno e agli altri attaccanti non devo dire nulla"

"Gli episodi arbitrali? Non entro nello specifico. Non ho ancora rivisto. Mi dicono di una palla dentro sulla situazione di Gori. Ho preso l'ammonizione perché non mi è piaciuta la direzione arbitrale. C'è fallo tattico replicato più volte dal Vicenza e mancano i gialli. Greco ha rischiato la seconda ammonizione. Questa cosa mi ha portato a innervosirmi. C’era bisogno di più personalità, di un'interpretazione diversa. Ho sbagliato, ma richiamavo la sua attenzione per la gestione di quella fase. Palmiero? Sapevo che poteva darmi qualità e Armellino da mezzala mi ha garantito anche altre soluzioni. Patierno? A lui e agli altri non dirò nulla perché se faranno quanto speso oggi avranno altro a Vicenza".