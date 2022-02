Morte dottoressa Furno. "Addio Lucia, amore mio. Non meritavi di finire così" Lo straziante messaggio di Pasquale Porcile alla sua adorata moglie morta a Mercogliano

"Addio Lucia, amore mio. Non meritavi di finire così. Non accettavi di andare da nessuna parte senza di me e adesso, che hai intrapeso il viaggio più lungo, hai deciso di farlo senza di me. Non riesco ad immaginare una mia vita senza di te". Con questo commovente messaggio il dottore Pasquale Porcile dice addio a sua moglie, Lucia Furno, morta ieri sera a Mercogliano, dopo essere stata investita in strada. Un dramma senza fine, quello del tragico investimento su cui sono in corso indagini accurate, per fare luce su una dinamica tutta da chiarire. Nessun automobilista ieri sera in via Marconi si è fermato a prestare soccorso al medico di base, originaria di Sant' Angelo a Scala, travolta e uccisa in strada, mentre attraversava a piedi la carreggiata. Nelle prossime ore sarà più chiaro quanto accaduto. Resta il dramma di una famiglia spezzata. La dottoressa Furno lascia il marito, Pasquale Porcile, medico dirigente in pensione dell'ospedale Moscati, e i suoi due adorati figli. Dolore e cordoglio unanime viene espresso dalle due comunità: quella di Mercogliano e Sant'Angelo a Scala per la tragedia che ha scosso profondamente l'intera provincia. Oggi i medici e sanitari impegnati nella campagna vaccinale tra gli hub irpini, si sono fermati per un minuto, per pregare e ricordare la dottoressa tragicamente scomparsa. Indagano i carabinieri della stazione di Mercogliano insieme ai colleghi di Avellino e agli agenti della polizia municipale. Secondo i primi accertamenti sarebbero due le vetture coinvolte nel tragico sinistro. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.