Cantiere consegnato: affidati i lavori di completamento del centro per l'Autismo La svolta intervento decisivo per il rush finale

Era stato il primo atto di Roberto Fico da presidente della Regione Campania: sbloccare un finanziamento da 150mila euro per il completamento del Centro per l'autismo di AVELLINO. Il cantiere è stato consegnato, consentendo così l'immediato avvio delle attività previste dal progetto. "L'amministrazione comunale di AVELLINO compie un passo concreto verso l'attivazione del Centro sociosanitario per soggetti autistici di contrada Serroni, procedendo all'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura", annuncia il Comune di AVELLINO, guidato dalla commissaria prefettizia di AVELLINO Giuliana Perrotta. In particolare, con determinazione dirigenziale del II settore - Politiche Europee, Cultura e Turismo - Gestione del Patrimonio, è stato affidato il Lotto 1 dell'intervento all'operatore economico "PIBE General Contractor s.r.l.", con sede ad AVELLINO, per un importo di 85.409,20 euro oltre IVA, mediante affidamento diretto. Risulta già affidato anche il Lotto 2, relativo all'impianto di elettroosmosi, per un importo di 21.001,80 euro oltre IVA. L'intervento complessivo è finanziato per 150mila euro con risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania e consentirà di completare e rendere pienamente operativa una struttura già ultimata ma finora non attivata, "rispondendo a un'esigenza significativa del territorio in ambito sociosanitario", evidenziano dal Comune.