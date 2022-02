Stadio, Iandolo attacca: "Ridotti i canoni di locazione" Ma l'assessore Luongo rilancia il progetto della cittadella dei giovani, pronta nel 2023

Il consiglio comunale sulle politiche giovanili ad Avellino diventa soprattutto terreno di scontro tra l'assessore Stefano Luongo e il consigliere di opposizione Francesco Iandolo.

Quest'ultimo non ne fa un attacco personale ma punta il dito contro l'immobilismo del settore di Luongo. “Finora non si è fatto nulla se non "sfrattare" Avionica dalla Casina del Principe”.

Ma è il tema dello stadio Partenio ad incendiare il clima.

“C'è un palese conflitto di interessi – tuona Iandolo – tra la delega al Patrimonio di Luongo e il progetto del nuovo impianto di calcio. Progetto vago e sommario che presenta ancora diversi coni d'ombra soprattutto dal punto di vista urbanistico e finanziario. Abbiamo chiesto più volte di portare in aula la discussione ed essere meno evasivi ma continuiamo a scontrarci con un muro di gomma”.

E poi c'è la questione dei canoni di locazione ridotti nella convenzione per l'attuale stadio.

“Questo è uno schiaffo a chi è in difficoltà ed è costretto a pagare più tasse mentre chi potrebbe accollarsi invece maggiori oneri viene esentato e questa sicuramente non è una bella pagina per l'amministrazione".

Luongo ha preferito non replicare sulle questioni più strettamente personali, rilanciando invece le politiche per i giovani e promettendo che nel 2023 sarà pronta la cittadella polifunzionale al centro sociale Samantha Della Porta.