Solidarietà al popolo ucraino, annullata la passeggiata di Carnevale Era in programma domenica 27 lungo il Corso Vittorio Emanuele

L’Unpli provinciale di Avellino in solidarietà del popolo Ucraino annulla la passeggiata di domenica 27 febbraio 2022 lungo il Corso Vittorio Emanuele organizzata in sostituzione della tradizionale sfilata per rappresentare la notevole importanza di tutti i carnevali irpini che per ben due anni sono stati sospesi per mettere al primo posto la salute dei cittadini.

Era partita l’organizzazione di una semplice passeggiata nel pieno rispetto delle misure anticovid, coinvolgendo i rappresentanti delle Pro Loco, dei gruppi e dei Sindaci delle città e dei comuni interessati all’organizzazione dei carnevali, che si è fermata a causa di un’ulteriore preoccupazione che si aggiunge a quella vissuta dalla pandemia. I carnevali irpini che si erano fermati per la salute pubblica annullano la passeggiata del carnevale simbolica per la solidarietà al popolo ucraino. Si confida nella cessazione delle armi.