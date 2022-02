Guerra, la solidarietà di Atripalda: "Vicini agli ucraini sul nostro territorio" Il sindaco Spagnuolo: "Nostra piena disponibilità"

e immagini che arrivano dall’Ucraina suscitano sgomento e disorientamento. Non si può non essere solidali con questo popolo che oggi subisce un’invasione militare che porta con sé morte e distruzione. L’auspicio è che la comunità internazionale possa trovare attraverso la strada del dialogo la via d’uscita da questa pagina buia per la storia del mondo”, lo dichiara Giuseppe Spagnuolo, sindaco di Atripalda.

“L’amministrazione comunale di Atripalda – aggiunge il primo cittadino Spagnuolo – è a disposizione dei cittadini ucraini presenti sul proprio territorio. Siamo certi che in questo momento così carico di angoscia il loro pensiero è al loro Paese così martoriato. Confermiamo perciò la nostra disponibilità, il nostro sostegno e la nostra vicinanza”.