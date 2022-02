Taurasi, presto una strada intitolata a Ersilio Picariello L'iniziativa per ricordare il dottore scomparso prematuramente a soli 28 anni



Al via l'Iter per l'Intitolazione di una Strada al dott.Ersilio Picariello scomparso all'età di 28 anni. Dopo l’ok da parte dei cittadini di Taurasi, la proposta é stata inviata alla Prefettura, che dovrà successivamente recepirla, consentendo di portare a compimento il procedimento.

"Tutti Noi vogliamo ricordare uno dei Figli migliori della comunità di Taurasi che ha lasciato un ricordo indelebile nella nostra storia recente - dichiara la capogruppo dell'opposizione Linda Tedesco - Attendiamo ora che il Consiglio Comunale di Taurasi approvi anche all'unanimità l'idea espressa verbalmente in consiglio ossia intitolare l'Aula Consiliare del comune di Taurasi a Tommaso Cozzolino “Uomo che si é dedicato alla politica, alla medicina e all’amore per il prossimo, salvando vite umane e testimoniando i valori della pace, della solidarietà e della giustizia"