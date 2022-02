Incidente mortale a Forino."Addio Sabatino, ora ci guardi dall'Alto. Proteggici" La morte del 16enne irpino, l'addio dei Preside Caterini: siamo distrutti

Si terranno questa mattina alle ore 10 i funerali di Sabatino Armieri, il 16enne morto in un incidente stradale a Forino. La comunità forinese si stringerà attorno alla famiglia, mamma Anna, papà Raffaele e alle sorelle Sabrina e Palma Elvira per l’ultimo saluto. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Sant’Anna a Celzi di Forino.

Dolore e cordoglio in Irpinia. Addolorato anche il preside della scuola che frequentava il giovanissimo scrive su Facebook: "Caro Sabatino, ti stavi preparando per festeggiare con i tuoi amici il tuo 17esimo compleanno, ma si sono fermati i tuoi progetti qui, sulla Terra.Amavi la vita, eri gentile con i compagni, studioso e rispettoso con i tuoi docenti, disponibile e generoso con i tuoi amici.

Ora che guardi tutto dall'Alto, noi tutti dell'istituto Amatucci di Avellino : compagni di scuola, docenti e personale ATA, abbracciando la tua famiglia, ti rivolgiamo un saluto dalla Terra e ti vediamo ancora con il tuo sorriso" . Così il preside dell'Amatucci, Pietro Caterini , dice addio al giovanissimo morto in un tragico incidente stradale venerdì sera a Celzi di Forino. Un dramma senza fine la morte di Sabatino Armieri, che ha scosso profondamente la comunità irpina.

"Affranti, senza parole e profondamente commossi, ci stringiamo, con un grande affettuoso abbraccio, alla famiglia di Sabatino per l'atroce scomparsa di un nostro giovane allegro e solare di cui conserveremo sempre il ricordo. Unaperdita che ha gettato nel totale sconforto la Nostra Comunità. Con la morte di un giovane, si spengono sogni e prerogative che ancora aspettavano di essere realizzate e che, purtroppo, rimarranno disattese. L'allegria, la goliardia, la generosità d'animo e l'educazione di Sabatino resteranno, però, impresse nella memoria di tutti noi per sempre. Alla mamma, al papà, alle sorelle e a tutta la famiglia, porgo le mie condoglianze in questo momento di grande dolore che ha segnato Forino. Con commozione, insieme alla Comunità tutta, partecipo al dolore dei familiari ed esprimo la vicinanza tutta dell'intera Comunità Forinese". Così il Sindaco di Forino, Antonio Olivieri, e l'Amministrazione Comunale.