Ucraina, Diocesi Irpinia in campo: Pronti ad accogliere i profughi ad Avellino La caritas avvia raccolta beni di prima necessità

Guerra in Ucraina, parte la raccolta di beni di prima necessità in Irpinia. In campo scende la Diocesi di Avellino che, in comunione con la Chiesa Greco Cattolica della comunità ucraina attiva un punto di raccolta di generi di prima necessità. "A questa si aggiungeranno altre inizative che abbhiamo messo in programma: la colletta e l'accoglienza dei profughi", spiega Carlo Mele direttore della Caritas di Avellino. Il centro di raccolta è attivo nel centro diurno per anziani della Caritas di via Annarumma, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10-13. "Servono beni di prima necessità, alimenti per neonati, medicine, attrezzature di primo soccorso, coperte, alimenti a lunga conservazione".