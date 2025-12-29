Esce di casa e si spara: tragedia a due giorni da capodanno E' successo nelle campagne di Flumeri in Irpinia

Un anziano di 88 anni è stato trovato cadavere nelle campagne di contrada Lagni, zona impervia al confine tra Flumeri e San Sossio Baronia.

L'uomo per cause in corso di accertamento si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola al petto nelle vicinanze della sua abitazione.

Quando è stata fatta la scoperta non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 ma ogni soccorso è stato inutile.

La salma su disposizione della magistratura è stata trasportata dall'impresa di onoranze funebri Ave Maria di Grottaninarda nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento per gli accertamenti medico legali.