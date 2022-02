Covid, all'ospedale Moscati due vittime in 24 ore Dopo il decesso di un 8 enne di Marigliano non ce l'ha fatta anche un 76enne di Napoli

Due vittime in meno di 24 ore, malgrado il netto rallentamento della curva epidemica all'ospedale Moscati di Avellino si registra un secondo decesso. È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital un paziente di 76 anni di Napoli, ricoverato dal 12 febbraio scorso in terapia sub-intensiva e trasferito in intensiva il 20. Poche ore prima il decesso di un paziente di 80 anni di Marigliano (Na), ricoverato dal 26 gennaio scorso.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 6 in terapia intensiva e 15 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera.