Avellino, Fra Sabino Iannuzzi diventa Vescovo in Puglia: Irpinia in festa La noia del Papa, l'annuncio del Vescovo di Benevento

Fra Sabino Iannuzzi , attuale Guardiano del Convento di Vitulano, diventa Vescovo di Castellaneta. Nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento l'arcivescovo Felice Accrocca ha annunciato la nomina da parte di Papa Francesco.

Alle ore 11.45 l’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca ha annunciato la nomina da parte di Papa Francesco di Fra Sabino Iannuzzi attuale Guardiano del Convento di Vitulano a Vescovo di Castellaneta.

Avellinese di nascita, beneventano di adozione, di Vitulano, per la precisione. Fra Sabino Iannuzzi sara il nuovo vescovo della diocesi di Castellaneta.

Cinquantatre anni ancora da compiere, già vicario episcopale per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Benevento, raccoglierà il testimone di monsignor Claudio Maniago.



Una grande emozione per la comunità del Sannio e quella irpina dove Fra Sabino Iannuzzi è nato. Amato e conosciuto anche per l'impegno ricoperto nella comunità dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia di cui è stato ministro provinciale e presidente dell’UFME, l’Unione dei Frati Minori d’Europa fra Sabino della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie, Vicario Episcopale per la vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Benevento e Rettore della Basilica Santissima Annunziata e Sant’Antonio a Vitulano, è nato il 24 agosto 1969 ad Avellino, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi.

Conseguito il diploma di ragioniere-perito commerciale ad Avellino, è stato ammesso come Postulante nella Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia; il 23 settembre 1990 ha iniziato il Noviziato, l’anno successivo ha emesso la Prima Professione religiosa e il 22 ottobre 1994 la Professione solenne. È stato ordinato Presbitero il 24 giugno 1995.

Nel 2006 ha ottenuto un Master in Gestione, Amministrazione e controllo degli Enti Ecclesiastici all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivamente ha frequentato il Corso di Alta formazione per Animatori della Comunicazione e della Cultura della CEI. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia Pastorale.

Ha svolto i seguenti incarichi: Ministro Provinciale della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie nel Sannio-Irpinia (2007), poi riconfermato per un secondo mandato; Consigliere Nazionale, Animatore Vocazionale, Segretario ed Economo Nazionale nell’ambito della Conferenza dei Ministri Provinciali dell’Ordine in Italia (COMPI), della quale è stato Presidente (2013-2016), e Presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa (2015-2017).

Nell’ambito Diocesano è stato invece insegnante di Religione Cattolica nelle Scuole Statali e Rettore del Santuario Diocesano Ss. Gesù Bambino di Praga a Benevento; attualmente è Membro del Consiglio Presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Direttore Responsabile del Trimestrale Voce Francescana della Provincia O.F.M. del Sannio-Irpinia, Vicario Episcopale per la vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Benevento e Rettore della Basilica Ss.ma Annunziata e Sant’Antonio a Vitulano.