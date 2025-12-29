Ariano: "Da sette giorni al buio e con la paura di andare a recuperare l'auto" Ecco cosa sta accadendo nel tratto Maddalena-Ponnola

Da sette giorni completamente al buio lungo la strada che dall'incrocio Maddalena porta al bivio di contrada Ponnola ad Ariano Irpino.

Più di una segnalazione è stata inoltrata al numero verde per la richiesta di interventi ma senza esito alcuno.

Stessa sorte per i lampioni, lato deposito Air all'ingresso del piano di zona. "Stiamo segnalando da mesi - ci dice un residente - ci ha hanno risposto ma nessun intervento di ripristino fino ad oggi".

Tornando a via Maddalena i disagi maggiori si stanno avendo nel piazzale adibito a parcheggio di fronte all'ingresso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Gli utenti non si sentono sicuri: "E' vero che viviamo in una città ancora tranquilla rispetto alle grandi metropoli, ma non è certo una bella cosa andare a riprendere l'auto al buio - ci dice una donna - con il rischio di imbattersi con qualche malintenzionato. Non si sa mai, di questi tempi".

L'appello: "Chi di competenza intervenga al più presto, sollecitando gli addetti a risolvere questa situazione".