Sant’Angelo dei Lombardi dà il benvenuto al Comandante Maffei Di origini irpine, ha intrapreso la carriera militare nel 1995

Da domani, lunedì 7 marzo la stazione Carabinieri di Sant'Angelo Lombardi avrà un nuovo comandante. Il luogotenente dottor Ettore Maffei, di origini irpine, padre di tre figli, ha intrapreso la sua carriera militare nel 1995, frequentando il corso presso la scuola allievi marescialli di Velletri e Firenze. Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli ed ha conseguito il titolo di avvocato nel 1997 , presso la Corte d'appello partenopea. Il suo primo incarico è stato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso . E' stato , poi, trasferito in Calabria, presso la stazione di Santa Caterina dello Ionio e , successivamente, presso la stazione di Praia a Mare. Dopodiché è stato trasferito a Taranto , con l'incarico di comandante del nucleo ispettorato del lavoro, dove ha ricoperto l'incarico fino al 2017, anno in cui è stato trasferito ad Avellino con lo stesso incarico fino a tutt'oggi.