Coldiretti, "spesa sospesa" a favore del popolo ucraino L'iniziativa stamattina a Rione Mazzini

Stamattina mobilitazione solidale di Coldiretti e Campagna Amica insieme a Coldiretti Donne Impresa e a Coldiretti Giovani Impresa in piazza Mazzini ad Avellino per raccogliere alimentari a lunga conservazione per il popolo ucraino e per dire no alla guerra. Coldiretti Avellino esprime il suo ringraziamento al Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per aver accolto e sostenuto la nostra "spesa sospesa", a Veronica Barbati delegata nazionale di Giovani Impresa e a tutti coloro che hanno voluto partecipare acquistando e donando i prodotti delle aziende di Campagna Amica. Tanti avellinesi hanno potuto donare i prodotti della terra, rigorosamente a km zero, per un fine nobilissimo. Dopo i due anni di pandemia la Coldiretti si conferma sempre vicina ai bisogni di chi soffre con un'iniziativa su scala nazionale che ha riscosso grande successo.