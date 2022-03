Serino inaugura il monumento per ricordare le vittime del Covid Appuntamento venerdì 18 alle 17 nello spazio antistante il Comune

Venerdì 18 marzo 2022, alle ore 17,00 presso lo spazio antistante la sede comunale, il sindaco di Serino, avv. Vito Pelosi, e la sua amministrazione inaugureranno un monumento per ricordare le vittime della pandemia registrate a Serino nell'ultimo biennio. "Nella giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19- ha spiegato il primo cittadino- come amministrazione abbiamo inteso stringerci intorno alle famiglie di tanti nostri compaesani ed amici ai quali, nella maggior parte dei casi, non siamo riusciti a rendere nemmeno l'estremo saluto per le restrizioni legate alla diffusione di questo maledetto virus. A loro perenne memoria, ma anche come segno di riconoscenza verso gli operatori sanitari e quanti si sono prodigati nella battaglia contro il virus, questo monumento sarà posto a poca distanza da quello che ricorda le vittime del sisma del 1980. In maniera subdola e silenziosa, infatti, il Covid-19 anche nella nostra comunità è purtroppo riuscito a fare addirittura più vittime di quella catastrofe. Vittime che sono state strappate al nostro abbraccio ma verso le quali Serino e i serinesi, spero anche attraverso questo monumento, serberanno sempre un ricordo e un rispetto perenne". Alla presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, benedirà il momento e celebrerà una Santa Messa. La manifestazione sarà conclusa dalla Banda dell'Esercito Italiano che terrà un concerto presso la chiesa "Maria SS della Neve" di Sala di Serino.