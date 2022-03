Strage in Belgio, domani l'addio a Michelina Mario e Salvatore Lutto cittadino e minuto di silenzio a Volturara e ad Aragona in Sicilia

E' il giorno del lutto e del dolore. Domani Volturara Irpina si fermerà per un minuto di silenzio durante le esequie di Mario, Michelina e Salvatore a La Louvière. Alle nove bandiere a mezz’asta in Comune e serrande abbassate di tutte le attività commerciali in segno di cordoglio per le tre vittime irpine della strage in Belgio, falciate da un'auto in corsa sulla folla durante i festeggiamenti del carnevaledi Strepy- Bracquegnies.

Mario Cascarano, con la moglie Micaela Imperiale e il cognato Salvatore avevano deciso di seguire la parata di maschere per vivere una serata diversa, all'insegna della spensieratezza. Ma una vettura si è lanciata a tutta velocità senza nemmeno cercare di frenare. I tre irpini sono stati presi in pieno e non c'è stato scampo. Figli di emigranti irpini partiti per il Belgio alla fine degli anni Settanta, i fratelli Imperiale erano conosciuti in paese a Volturara perché tornavano quasi ogni estate per la festa del patrono a salutare i tanti parenti e amici che ancora vivono nel comune irpino.

La notizia della tragedia ha scosso l'intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia imperiale. In un primo momento si era pensato di riportare in Italia le salme dei concittadini ma si è deciso infine di celebrare i funerali in Belgio nella cittadina in cui sono cresciuti. "Erano tornati a Volturara Irpina l’estate scorsa – ricorda la sindaca Manganaro – sono una famiglia di grandi lavoratori, brave persone che erano riuscite a farsi una posizione all’estero con molto sacrificio. Questa tragedia colpisce al cuore la nostra comunità e troveremo il modo di ricordarli anche con altre iniziative". Micaela era impiegata in un’azienda, Salvatore lavorava in un noto marchio di supermercati.

Alla guida della Bmw assassina c'erano due trentenni, avevano trascorso il pomeriggio in discoteca, anch'essi figli di emigrati arrivati dalla Sicilia, due cugini di Aragona in provincia di Agrigento., gemellata con Volturara dal 2010. E anche la cittadina siciliana oggi ha dichiarato il lutto cittadino in segno di cordoglio e solidarietà per i tre irpini morti. Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino si è detto “molto addolorato per quanto accaduto, in quel paese vivono migliaia di siciliani e il loro dolore è il nostro dolore. Esprimo tutta la mia vicinanza al sindaco di La Louvière e a tutta la comunità siciliana in Belgio".