Autismo: la scommessa vinta del Criscuoli-Frieri in Irpinia Morgante: "L’obiettivo dell’Asl è quello di migliorare i servizi e le capacità professionali"

Un video particolarmente toccante e significativo, fatto di gesti d’amore e sguardi profondi che racchiude le attività dei ragazzi del centro per l’autismo di Sant’Angelo dei Lombardi proiettato alla presenza del direttore generale dell’Asl Maria Morgante, operatori sanitari e famiglie.

“E’ una struttura sulla qualche abbiamo scommesso qualche anno fa e che oggi sta raggiungendo i suoi risultati. Apprezzata sul territorio dalle famiglie. Abbiamo occupato quasi tutti gli spazi e i risultati che si stanno avendo afferma il direttore generale dell'Asl Maria Morgante - sono davvero ottimi. L’obiettivo dell’Asl è naturalmente quello di continuare a puntare su questo progetto e di migliorare sempre di più, le nostre capacità professionali. Questi ragazzi hanno il diritto di essere assistiti.”

E intorno alla struttura, diventata il fiore all’occhiello non sono in Campania una grande onda di solidarietà grazie alla spinta di Carlo Iannace e Giuseppina Martina Amdos Alta Irpinia che hanno consegnato un assegno da 1000 euro destinato all’acquisto di materiale per i laboratori del centro.

“Vedere una struttura così bella e soprattutto i soldi pubblici investiti così bene è motivo di grande soddisfazione. Tutto questo davvero ci gratifica. E’ una grande emozione - ha aggiunto Carlo Iannace - assistere vedere la gioia di questi ragazzi e le attenzioni a loro rivolte, fino a farli sentire nella propria casa. E’ qualcosa di grande davvero.”