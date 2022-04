Aiello del Sabato: ecco Zlata, la bimba ucraina che frequenterà la scuola locale La soddisfazione del sindaco Gaeta

Stamattina ho accompagnato la piccola Zlata per presentarla ai suoi compagni di classe insieme ai quali comincerà il percorso didattico a partire da domani. Un gesto doveroso per riportarla alla normalità che le è stata negata dalla brutalità della guerra in corso. Una bella accoglienza quella della nostra comunità, grazie al grande cuore di moltissimi cittadini, alla disponibilità delle scuole, con in primis la dirigente Elena Casalino, e delle associazioni. Cosi il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta.