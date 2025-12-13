Serie B / Diretta Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali LIVE

Sedicesima giornata di campionato in Serie B con l'Avellino che affronta il Catanzaro in trasferta. La squadra di Biancolino, dopo il pareggio interno con il Venezia, cercherà di dare continuità ai recenti risultati in casa di una squadra, quella di Aquilani, che sta vivendo un buon periodo di forma.
Catanzaro-Avellino, il tabellino
CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, lemmello. A disp.: Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Bettella, Nuamah, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, Buso, Frosinini. All.: Aquilani.
AVELLINO (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino. A disp.: Iannarilli, Manzi, Cagnano, Gyabuaa, Palmiero, Besaggio, Panico, Russo, Lescano, Patierno, Crespi. All.: Biancolino