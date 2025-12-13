Serie B / Diretta Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali LIVE

La testuale del confronto tra la formazione calabrese e i lupi allenati da Biancolino

serie b diretta catanzaro avellino le formazioni ufficiali live
Avellino.  

Sedicesima giornata di campionato in Serie B con l'Avellino che affronta il Catanzaro in trasferta. La squadra di Biancolino, dopo il pareggio interno con il Venezia, cercherà di dare continuità ai recenti risultati in casa di una squadra, quella di Aquilani, che sta vivendo un buon periodo di forma

Catanzaro-Avellino, il tabellino

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, lemmello. A disp.: Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Bettella, Nuamah, Verrengia, Oudin, Alesi, Rispoli, Buso, Frosinini. All.: Aquilani.

AVELLINO (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino. A disp.: Iannarilli, Manzi, Cagnano, Gyabuaa, Palmiero, Besaggio, Panico, Russo, Lescano, Patierno, Crespi. All.: Biancolino 

 

Ultime Notizie