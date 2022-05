Laceno, 13 milioni per la ripartenza. Casucci: "Polo sciistico della Campania" E su Sistema Irpinia: "Al momento nessun fondo regionale, ma è un patrimonio da non disperdere"

Riparte il Laceno come riferimento sciistico in Irpinia. L'annuncio dei fondi stanziati era arrivato già venerdì dal governatore Vincenzo De Luca nella consueta diretta social, oggi l'ulteriore conferma dall'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, che ha paretecipato ad Avellino all'incontro al Circolo della stampa con il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella.

“Abbiamo a disposizione 13 milioni di euro, speriamo di realizzare la gara quanto prima. Abbiamo lottato molto con l’Acamir e il comune di Bagnoli Irpino, mi sembra ci sia un buon risultato, con il lavoro proficuo della Regione che è stata cabina di regia dell’operazione con delle delibere specifiche di Giunta. Purtroppo - aggiunge - perdiamo molte risorse nazionali perché non abbiamo un comprensorio sciistico in Campania. Puntiamo quindi sull’Irpinia".

Da Casucci anche un passaggio sul futuro di sistema Irpinia, la Fondazione fortemente voluta dall'ex inquilino di Palazzo Caracciolo, Domenico Biancardi. "La Fondazione è un soggetto autonomo, riconosciuta. Noi, in quanto Regione, possiamo solo affiancare ciò che avviene sul versante degli investimenti pubblici in cultura e promozione del turismo. Al momento non sono previsti fondi per questa realtà ma sono sicuro che il presidente Buonopane lavorerà per valorizzare il lavoro portato avanti fino ad oggi”.