Metro, ci siamo: divieti di sosta e cantieri a via Circumvallazione e via Cavour Si deve chiudere entro luglio o si rischia di restituire 20 milioni di fondi all'Europa

Metro leggera allo sprint finale dei lavori: ma inizia il dramma parcheggi. Da oggi, e per 10 giorni saranno cancellate le aree di sosta lungo via Circumvallazione e via Cavour. Le carreggiate devono essere disponibili per le lavorazioni che l’impresa «De Marco», che deve necessariamente terminare Sprint finale per i lavori o rischio è oa restituzione per il Comune di 20 milioni di finanziamenti all'Europa, se i mezzi non saranno in strada entro il mese di luglio. E così dal giorno 9 al 18 maggio, dalle ore 8 alle 17, la prima serrata: scatta il divieto di sosta per il completamento dei lavori della metropolitana leggera - scrive Arvonio - dalle ore 08.00 alle ore 17.00, dei giorni compresi tra il 09 maggio ed il 18 maggio, si istituisce il divieto di sosta su ambo i lati di Via Cavour, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Colombo e l’intersezione con Via Perrottelli, e su ambo i lati di Via Circumvallazione, nel tratto compreso tra il civico 215 e l’intersezione con Rampa Santa Maria delle Grazie.