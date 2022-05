Avellino, ripuliamo il Fenestrelle dai rifiuti: domenica il raduno Iniziativa di Legambiente Avellino con il comitato di rinascita del fiume

In occasione della campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, con una collaborazione tra Legambiente Avellino e il comitato spontaneo rinascita del Fenestrelle nasce l’evento di pulizia del torrente Fenestrelle.

Domenica 15 maggio alle 10, insieme alle associazioni e realtà: Uisp; Falchi antincendio; Avionica; Laudato sì; Amica Sofia; Archeoclub d'Italia Avellino; Irpinia Trekking; Comunità per lo sviluppo umano di Avellino; LEO Irpinia; Misericordia di Avellino; Protezione Civile di Avellino, avrà luogo una giornata di pulizia condivisa sulle sponde del torrente Fenestrelle, tra le zone di Isca Arciprete e Contrada Infornata.

Il raduno, a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza, è previsto a Largo Salvatore Scoca, davanti alla statua dell’omonimo magistrato e politico irpino. L’obiettivo è ripulire la zona dai tanti rifiuti lasciati sulle sponde del Fenestrelle, dando una scossa agli animi dei cittadini e ricordare l’importanza della cura degli spazi verdi cittadini.

È necessario che in questi luoghi ci sia un controllo costante; che non vengano abbandonati alla mercé di tutti. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assistito a tagli selvaggi ovunque rimasti o impuniti o nascosti sotto enormi punti interrogativi. È ora di intervenire concretamente e di cambiare davvero il modo di tutelare il verde in questa città.

Bisogna ripartire dal Fenestrelle, dalla mobilità sostenibile lungo le sue sponde e dal sano sfruttamento delle risorse del nostro territorio.