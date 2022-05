Mercato nell'ex Isochimica: "Si può fare, idea per rivitalizzare rione Ferrovia" Commercianti e residenti della zona favorevoli, più cauti gli ambulanti

Avellino si divide sull'ipotesi di trasferimento del mercato nell'ex Isochimica.

Se da un lato ci sono le perplessità degli ambulanti, dall'altro commercianti e residenti di Borgo Ferrovia sembrano accogliere favorevolmente la proposta del sindaco Gianluca Festa, naturalmente una volta completata la bonifica e con tutte le rassicurazioni del caso.

"E' un'idea tutt'altro che da scartare, sicuramente in quell'area dell'ex opificio sarebbe tanto spazio e poi servirebbe per rivitalizzare un quartiere in preda al degrado e da troppo tempo abbandonato". Almeno questo è quello che abbiamo raccolto nel nostro sondaggio.

Un rione che aspetta il proprio riscatto anche attraverso il rilancio della stazione ferroviaria.

Ci vanno più caute le asssociazioni degli ambulanti.

“Parliamo di una soluzione che al momento è solamente immaginata, futuristica ma non c’è nulla di concreto - spiega Antonello Tarantino, associazione imprenditori irpini/ CONFIAP - La bonifica dell’ex Isochimica è ancora lontana dall’esser completata, ci vorranno ancora diversi, poi ci vorrà un progetto che dovrà essere finanziato quindi mi sembra un disegno a lungo termine. Non abbiamo posizioni preconcette e speriamo di poterci confrontare con l’amministrazione soprattutto sulle questioni di campo Genova che sono tutt’altro che definite”.