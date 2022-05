Avellino, Gennaro Bellizzi: una vita di passioni. L'omaggio della città Giovedi 12 maggio la commemorazione del medico scomparso prematuramente

Giovedì 12 maggio alle 18 presso la Chiesa di San Ciro ad Avellino l'evento commemorativo per il medico co fondatore dell'Associazione Controvento, prematuramente scomparso, il 28 ottobre scorso.

Non sarà soltanto un’occasione di ricordo, ma anche un momento importante per rendere omaggio alla figura di uno straordinario protagonista dell’impegno civile e professionale.

“Gennaro Bellizzi: una vita di passioni – Sport, politica, lavoro: una testimonianza di vita cristiana” è il tema dell’incontro che l’associazione “Controvento” ha promosso in collaborazione con la famiglia Bellizzi.

A delineare la figura di Gennaro Bellizzi saranno Gerolamo Sibilio, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia e direttore del Dipartimento di area medica dell’ospedale di Pozzuoli, presidente della sezione campana dell’Associazione nazionale cardiologi ospedalieri che aveva in Gennaro Bellizzi un infaticabile collaboratore; don Luciano Gubitosa, già parroco della Chiesa di San Ciro all’interno della cui comunità Gennaro ha svolto un ruolo di grande valore etico; don Carmine Santoro, parroco di Ariano Irpino e padre spirituale di Gennaro; Menotti Sanfilippo, storico dirigente della Scandone Avellino che con Gennaro Bellizzi ha diviso fino all’ultimo l’entusiasmo attivo per il basket.

Accanto a questi interventi altri rievocheranno il profilo di Gennaro Bellizzi, in un abbraccio che lo renderà ancora una volta vicino a tutti.