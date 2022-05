Bando per servizi e infrastrutture, Gambacorta: occorre fare presto Ancora qualche giorno di tempo per presentare i progetti definitivi nelle aree interne

Conto alla rovescia per il bando pubblicato dal ministero per il sud e la coesione territoriale da 500 milioni di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne.

L'intervento è inserito all'interno della missione 5 ed è rivolto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, aumentando il numero di destinatari di servizi, la qualità dell'offerta o facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori.

Ancora qualche giorno di tempo per presentare i progetti definitivi ma allo stato, la risposta degli enti, non è stata delle migliori. "Ci aspettavamo indubbiamente più progetti - afferma il consigliere della strategia nazionale delle aree interne Domenico Gambacorta - non riguardano soltanto gli enti locali, ma anche gli ambiti sociali della 228, le province, le comunità montane, le Asl.

Naturalmente sappiamo bene che i comuni hanno qualche problema nella presentazione di progetti definitivi o addirittura esecutivi, in quanto soprattutto nel settore dello sport, cultura, necessitano di altri pareri. Ad esempio sull'impiantistica sportiva, i pareri del Coni, per il restauro di beni culturali, quello della soprintendenza. Ma credo comunque - conclude Gambacorta - che sia una sfida importante, quella che è stata lanciata.

Sono 500 milioni di euro per tutti comuni delle aree interne d'Italia. In provincia di Avellino, circa la metà dei comuni, stesso discorso per quella di Benevento potranno candidarsi per ottenere i finanziamenti."