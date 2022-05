Avellino, lavori pubblici. Dall'11 maggio strade off limits e divieti. Ecco dove Dai lavori per la fibra ottica a quelli per le fognature, interessata la zona est del capoluogo

Comincia da domani una e vera e propria settimana di "passione" per la mobilità in centro ad Avellino. Una serie di lavori pubblici interesseranno l'area est del capoluogo.

Si inizia da domani 11 maggio, per i lavori di installazione del cavo della fibra ottica. Dalle ore 07.00 alle 18.00 dei giorni 11, 12 e 13 maggio 2022 divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di Piazza e Via Molino Santo Spirito, e divieto di circolazione, escluso residenti ed i mezzi al servizio della Polizia Municipale, in Via e Piazza Molino Santo Spirito.

Dalle ore 07.00 alle 18.00 dei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2022 Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di Via Circumvallazione nel tratto compreso tra il civico 341 e l’intersezione con Via Francesco Tedesco; restringimento della carreggiata, gestito dai movieri della ditta, in Via Circumvallazione nel tratto compreso tra il civico 341 e l’intersezione con Via Francesco Tedesco

Nei pressi della rotatoria esistente all’uscita del tunnel sito all’intersezione con Via De Renzi, Via Amabile, Via De Renzi e Via Garibaldi, per effettuare la manutenzione della segnaletica, dalle ore 08.30 dell’11 maggio 2022 e fino al termine dei lavori istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area di intersezione.

Per i lavori di “Risanamento del sistema fognario a servizio del Comune ricadente nel bacino del Rio San Francesco, dalle ore 08.30 dell’11 maggio 2022 e fino al termine dei lavori istituzione del divieto di circolazione in Corso Umberto I nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e l’intersezione con Via Madonna de la Salette; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di Corso Umberto I Avellino, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e l’intersezione con Via Madonna de la Salette; Obbligo di svolta a sinistra in Corso Umberto I all’intersezione con Piazza Castello per i veicoli provenienti da Piazza Amendola; Obbligo di svolta a destra in Piazza Castello all’intersezione con Corso Umberto I per i veicoli provenienti da Via Circumvallazione;

Per lavori di miglioramento del servizio elettrico sarà effettuato il restringimento della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta in Via Carducci dalle ore 08.00 dell’11 maggio e fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 24.00 del 18 maggio 2022. Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Carducci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circumvallazione e l’intersezione con Via Bellabona; restringimento della carreggiata, gestito da semafori mobili e dai movieri della ditta. In Via Carducci nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Circumvallazione e l’intersezione con Via Bellabona; senso unico, con direzione di marcia Via Piave, in Via Carducci nel tratto compreso tra Via Volpe e Via Bellabona; Obbligo di svolta a destra, in Via Carducci, escluso autorizzati e i mezzi di trasporto pubblico, all’intersezione con Via Bellabona per i veicoli provenienti da Via Capozzi/Cannaviello; Obbligo di svolta a sinistra, in Via Carducci, per gli autorizzati e i mezzi di trasporto pubblico, all’intersezione con Via Bellabona per i veicoli provenienti da Via Capozzi/Cannaviello