Covid, tasso di positività al 21%.Bimba di 1 anno positiva ricoverata al Moscati La lotta al coronavirus. Avanza il contagio nonostante la primavera. I sindaci predicano cautela

Nuova rapida risalita di contagi da covid in Irpinia. L’indice di positività arriva al 21,2%. Si calcolano 4 punti percentuali in più rispetto al giorno precedente. Insomma, la risalita è da record in poche ore. Sono 577 i nuovi contagi su 2.729 tamponi antigenici e molecolari analizzati. Allerta ad Avellino, dove sono centinaia e centinaia le famiglie in isolamento e si contano 77 nuovi infetti. Sono 30 ad Ariano Irpino, 17 ad Atripalda, 24 Mercogliano, 11 Montefalcione, 10 Monteforte Irpino, 17 di Montoro, 10 Mugnano del Cardinale.

Risale l’allerta covid nel Mandamento e in Alta Irpinia, con cluster locali e tante, troppe famiglie in isolamento e alle prese con il virus. I posti letto dedicati negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino restano invariati: 22 all’azienda Moscati e 16 al Frangipane. Solo tre pazienti sono costretti alla terapia intensiva. C’è una bimba di poco più di un anno di Benevento ricoverata in pediatria ad Avellino. Anche una donna incinta e prossima al parto è positiva al virus e viene assistita, in ambienti isolati e con personale dedicato nel reparto di ginecologia e ostetricia. Dal primo gennaio sono 24 le mamme covid che hanno partorito al Moscati di Avellino, a conferma dell’avanzare senza tregua del coronavirus tra i comuni irpini.