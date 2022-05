Fondazione Sistema Irpinia, ecco chi sono i componenti del Cda Questa mattina la presentazione in Provincia ad Avellino

La Fondazione Sistema Irpinia prende forma ed è pronta con il suo nuovo consiglio di Amministrazione. Il presidente della Provincia Rizzerei Buonopane, li ha presentati sottolineando il loro alto profilo professionale.

Rosanna Repole, già dirigente scolastica e docente, vanta un 'esperienza nota a tutti di amministratore di lungo corso. Notevole il suo impegno nel sociale e nella promozione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio.

Eliana Petrizzi, Laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo storico-artistico, ha iniziato ad esporre nel 1995, presentata da Massimo Bignardi. E' un'artista internazionale. Ha promosso mostre in Italia e all'estero. Presentate tra gli altri da Vittorio Sgarbi, Paolo Rizzi, Franco Marcoaldi e Diego De Silva. Forte il suo impegno nell'organizzazione di iniziative per il territorio.

Paolo Saggese, è un dirigente scolastico - docente di materie letterarie, Latino e Greco, ha curato e pubblicato ricerche, saggi. Molti dei suoi lavori sono riferiti all'Irpinia. Autore di diversi volumi. Redattore di numerose riviste; direttore scientifico di un centro di documentazione e componente di vari comitati scientifici; organizzatore e referente di manifestazioni culturali sul territorio provinciale; già membro dell'Osservatorio Scolastico provinciale; ha ricevuto decine di premi e riconoscimenti.

Toni Ricciardi, è professore di Storia Contemporanea all'Università di Ginevra. E' noto il suo impegno politico-istituzionale e per il territorio. Si occupa, tra l'altro, di ricerca in Storia della migrazione, Storia della Mobilità Europea, Storia del Mediterraneo. E membro della Società Svizzera di Storia e della Società Italiana per la Storia Contemporanea, nonché componenti di numerose società scientifiche. Ha tenuto conferenze internazionali, ha ricevuto vari premi per le sue pubblicazioni e ha curato il coordinamento di attività legate a corsi di laurea dell'Università Federico II e L'Orientale di Napoli.

Antonio Polidoro, direttore della biblioteca diocesana "Monsignor Pasquale Venezia", membro della Commissione Diocesana per i Beni Culturali presieduta dal professore Barra. Laureato in Lettere, è professore in quiescenza di Storia della Musica al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Ha promosso e coordinato laboratori di perfezionamento Musicale per Direttori d'Orchestra. Autore di circa cinquanta pubblicazioni e di diversi volumi sulla Storia della Chiesa locale in Irpinia.

Luigi Napolitano, già docente di Matematica, è stato funzionario assegnatario di posizione Alta Professionalità. Amministratore comunale, è stato commissario dell'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino; componente di alcuni Nuclei di Valutazione; componente del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 30.