Educazione e prevenzione giovanile: focus con la ginecologa Carla Ciccone Iniziativa promossa dall'Inner Wheel club di Avellino

Un corso di educazione e prevenzione giovanile rivolto agli alunni dell'istituto tecnico economico Luigi Amabile di Avellino. L'iniziativa in programma, domani, giovedì 12 maggio, è stata promossa dall'Inner Wheel club di Avellino. Si tratta di un'associazione femminile strettamente legata al Rotary che condivide ideali, finalità e obiettivi. Un sodalizio molto conosciuto e affermato, che ha mosso i primi passi nel gennaio del 1924 e che raggruppa donne di diverse nazioni.

Sarà l'esperta e affermata ginecologa Carla Ciccone a parlare agli studenti delle malattie "dell' amore: (papilloma virus, Hiv). Da anni Ciccone si batte per i diritti delle donne ad interrompere la gravidanza. La sua grande dedizione e attenzione a queste problematiche la spinta persino a rinunciare al pensionamento negli anni scorsi, restando a capo del comitato etico dell'azienda ospedaliera irpina Moscati di Avellino.

Il programma prevede i saluti di Maria Carla Cieri Masi presidente Inner Whell di Avellino e Antonella Pappalardo dirigente scolastico Luigi Amabile. Introduzione affidata ad Anna Sperandeo Del Giudice socia Inner Wheel club di Avellino e relazione a cura di Carla Ciccone ginecologa. Modera i lavori Grazia Lombardi Zaino socia Inner Wheel Avellino.