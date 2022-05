Palazzo Trevisani, via il telone all'esterno: al via l'operazione "buchi neri" Cittadini perplessi: "vergognoso che ci abbiano messo quasi 50 anni"

In molti stamattina alzavano lo sguardo al cielo al Corso Vittorio Emanuele. L’attenzione dei passanti era tutta catturata da Palazzo Trevisani che dopo decenni si è svelato nella sua maestosità.

Senza teloni né coperture, certo ancora con i tubi innocenti ma il sindaco Festa ha annunciato che a breve partirà l’operazione “buchi neri” in città.

In tanti hanno commentato c’è chi ironizza, chi pensa che la riqualificazione avverrà comunque troppo tardi e chi chiede solamente di fare presto così da migliorare lo sky line del salotto buono della città, dopo troppi anni di impalcature e degrado in città.

“Entro 20 giorni mi aspetto l’avvio della messa in sicurezza e poi la sostituzione del pannello che affaccia sul corso che oggettivamente è in pessime condizioni – aveva spiegato Festa lo scorso 29 aprile - L’eliminazione dei buchi neri, quelle che chiamo le ferite de terremoto, rappresentava uno dei punti cardine della nostra campagna elettorale. Anche l’estetica vuole la sia parte. Ho avuto rassicurazioni e garanzie in tal senso. È un intervento che abbiamo ordinato e sarà eseguito. È evidente che si può fare tutto, basta determinazione e capacità nel preparare l’iter amministrativo. È un primo passo storico. Oggi mi pare che il traguardo sia stato fissato"