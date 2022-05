Avellino, un pomeriggio blu per ricordarsi ogni giorno dell'autismo L'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" ha inaugurato una panchina in villa

Alla Villa Comunale di Via Colombo un pomeriggio blu con l'inaugurazione di una panchina per sensibilizzare sul tema dell'autismo. Una iniziativa dell'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" inizialmente programmata per lo scorso 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Allora il maltempo e l'i9mpennata di casi Covid fecero posticipare l'evento ma "in fondo è stato meglio farlo ora perchè dobbiamo ricordarci dei bimbi autistici ogni giorno - spiega Claudia Garofalo - Quando c'è un bambino autistico, lo diventa tutta la famiglia - è ovvio che i servizi che devono essere attivati per i bambini e per le loro famiglie sono molteplici. La comunicazione in ambito scolastico, così come la terapia occupazionale". Sullo sfondo resta la querelle Asl-Comune sul centro di Rione Valle ma anche quando sarà pronto - chiarisce Federica Saporito - solo quella struttura non basterà. Abbiamo necessità che venga istituita una rete d'intervento di prevenzione medica e di inclusione sociale".