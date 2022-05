Avellino, incendio a contrada Archi: distrutta l'auto del consigliere Iacovacci Il consigliere:si è trattato di un corto circuito, come confermato da Carabinieri e Vigili del fuoco

E' andata completamente distrutta l'auto del consigliere comunale di Avellino, Ettore Iacovacci, distrutta da un incendio nel cuore della notte ad Avellino. Il rogo è divampato davanti casa del consigliere, nella notte tra sabato e domenica. Fuoco e fiamme intorno alle ore 2 a Contrada Archi. "Si è trattato di un corto circuito -spiega il consigliere Iacovacci -. Sono particolarmente rizelato per il clamore mediatico scatenatosi per una vicenda privata, che non presenta alcun particolare clamoroso. Si è trattato di un semplice corto circuito, come confermato dai rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. Il corto circuito è partito dal motore, e purtroppo le fiamme hanno completamente distrutto la mia auto: una Haval, che ora è da rottamare". Sul posto, l'altra notte, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino e i militari della compagnia dei carabinieri di Avellino.