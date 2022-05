Santa Rita, torna la processione ad Avellino. Attesi migliaia di fedeli in città Ecco il percorso. Corteo ridotto ma che comunque sfilerà in città

Torna dopo due anni di stop, causa pandemia e necessarie restrizioni, la processione di Santa Rita ad Avellino. Da ieri è iniziata la novena nella chiesa di San Francesco Saverio, nel cuore di Avellino. Domenica alle 18.30 partirà dalla chiesa l'attesa processione, che raccoglie in città migliaia di fedeli. Domani in chiesa la benedizione delle medagline dei bambini. Intanto la chiesa è aperta ai fedeli per raccogliere preghiere, voti e richieste. Si prega incessantemente per cause impossibili e per la fine della guerra in Ucraina. Intanto domenica la processione prevede un percorso ridotto. Si parte dalla chiesa alle 18.30, poi si attraverserà via Del Gaizo, si percorrerà via Circumvallazione, piazza D'Armi, via de Concili, corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà fino al rientro in chiesa .