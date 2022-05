Ofantina, sul viadotto Montechiuppo in corso la nuova pavimentazione L'ultimazione dell'intervento è prevista per il 1°giugno

Prosegue l’intervento di manutenzione programmata in corso sull’opera d’arte situata nel territorio comunale di Manocalzati.

Quest’oggi è in corso l’esecuzione delle attività di nuova pavimentazione; a partire da domani è previsto l’arrivo in cantiere del materiale necessario a procedere con l’installazione dei giunti di dilatazione e successivamente verrà effettuata l’installazione delle barriere di sicurezza, oltre che il completamento della segnaletica orizzontale e verticale.

L’ultimazione dell’intervento sulla parte sovrastante dell’impalcato è fissata per mercoledì 1° giugno (con il ripristino della regolare circolazione), anche in considerazione di alcuni rallentamenti verificatosi nel mese in corso nell’approvvigionamento del materiale in cantiere.