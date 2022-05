De Luca: "Sanità campana? L'eccellenza. Tranquilli, resto in carica a lungo" Il governatore ad Avellino: abbiamo fatto un miracolo con l'emergenza covid, qui tante eccellenze

"L'ospedale Moscati è uno dei tre, quattro migliori ospedali della Campania". Così il governatore Vincenzo De Luca stamane in visita al "Moscati" di Avellino. "Siamo orgogliosi di questo ospedale, che è una struttura attrattiva non solo per i pazienti di ambito provinciale e regionale, ma anche extraregionale. Qui lavorano medici e sanitari che sono eccellenze vere. I cittadini vanno dove si salvano la vita e qui al Moscati si è costruito ed è cresciuto un gruppo dirigente di altissimo livello". Il governatore De Luca plaude al lavoro svolto da governance e medici dell'ospedale avellinese e ringrazia tutti, per il lavoro svolto nell'emergenza sanitaria. "Abbiamo fatto un mezzo miracolo. Abbiamo retto all'emergenza, in condizioni assurde". Poi il passaggio sul riassetto del sistema sanitario e chiede certezze sui fondi. "Hanno cercato ancora una volta di ricattarci - spiega De Luca-. Il ministero dell'economia non ci dà ancora certezze sulla necessaria copertura finanziaria per il personale. Lavoriamo con 220 milioni di fondi in meno e tante nuove strutture da realizzare. Siamo stati commissariati per dieci anni con un ovvio blocco delle assunzioni ma serve subito un riassetto delle risorse umane. Tranquilli, comunque, resto In carica a lungo e lavorerò per garantire più risorse umane ed economiche per la sanità campana".