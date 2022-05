Preziosi: "Isola pedonale al Centro Storico? Un libro dei sogni" Il consigliere: "Fossi un residente privato della propria libertà avrei già denunciato il Comune"

“Un libro dei sogni quello immaginato dal sindaco Festa per il centro storico di Avellino”. Il consigliere di minoranza Dino Preziosi boccia l'isola pedonale nel cuore antico della città che partirà il 1° giugno e il più complessivo progetto che prevede un nuovo parcheggio a Campetto Santa Rita collegato al piazzale del Duomo e a via Amabile con delle scale mobili.

"Un qualcosa di irrealizzabile – tuona Preziosi - anche aprendo il tunnel non ci sarà nessun vantaggio per la mobilità in città. “Credo sia francamente irrealizzabile questa cosa dei tapis-roulant e poi, tunnel o non tunnel, non si risolve certo il problema del centro storico. Se io fossi un residente che, specie nei weekend, è costretto a perdere la propria libertà o magari rimanere intrappolato a casa o in auto, avrei già denunciato il Comune. La verità è che manca completamente un'idea strutturale di mobilità e con due transenne non si realizza un'isola pedonale".

Dal primo giugno al 30 settembre ci sarà lo stop alla circolazione veicolare tutti i giorni, dalle 20 all’1. L’accesso in auto sarà consentito ai soli residenti, che potranno sostare sulle strisce blu. A beneficio dei visitatori ci sarà, nell’immediato, il parcheggio comunale coperto. In attesa di poter realizzare il progetto di Campetto Santa Rita. "Serviva un atto di coraggio, perché in tutto il mondo i centri storici sono pedonalizzati". ha rivendicato Festa.