Bagni pubblici vandalizzati, si lavora per rimetterli a nuovo Erano stati devastati lo scorso 20 marzo

Lo scorso 20 marzo con un video su facebook il sindaco Gianluca Festa aveva documentato gli atti vandalici ai danni dei bagni pubblici di Piazza Libertà. Il primo cittadino aveva deciso di denunciare pubblicamente quelli che definiva "teppistelli".

"Un atto inqualificabile, incredibile, imbarazzante. Adesso basta! Non possiamo continuare a subire inerti le malefatte di qualche delinquente. Avellino non può accettare tutto questo. Chiedo a tutta la comunità collaborazione affinché ciò non si ripeta più” - aveva dichiarato Festa, particolarmente arrabbiato per l'ennesima dimostrazione di degrado e vandalismo in città.

Oggi dal Comune hanno fatto sapere che proseguono e sono quasi in fase di ultimazione, come documenta la foto, i lavori per rimettere a nuovo i servizi igienici del famoso maxi-cubo. Ancora qualche giorno e termineranno gli interventi, dopodichè verranno installate delle telecamere di videosorveglianza perchè atti del genere non si ripetano più.