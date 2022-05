Alaia e De Luca: il Moscati è un'eccellenza tra sperimentazione, ricerca e cura" Il presidente della commissione. Sanità plaude con il governatore alle nuove tecnologie del Moscati

"Stamattina al Moscati di Avellino, abbiamo visionato il tecnologico robot Da Vinci per la chirurgia mininvasiva, ed il centro per le sperimentazioni cliniche in onco-ematologia. Il Moscati si dimostra ancora una volta un'eccellenza in ambito regionale, un polo che si avvia a fare formazione e ricerca, in modo efficiente ed innovativo.". Così il presidente della commissione sanità della regione Campania Enzo Alaia. Lo stesso De Luca ha dichiarato:" siamo orgogliosi del Moscati che rappresenta una eccellenza. È uno dei migliori ospedali campani. Ringrazio i sanitari per aver in tutta la regione fatto fronte all'emergenza pandemica. "

"Giornata importante quella di oggi per l'Irpinia e le aree interne, al centro di rilevanti interventi di rafforzamento del servizio sanitario da parte della Regione - spiega De Luca-. A Montoro questa mattina abbiamo inaugurato un nuovo centro anti-diabete che diventerà presto punto di riferimento a livello provinciale per la cura di una patologia molto diffusa e spesso anche invalidante.

Successivamente, al Moscati di Avellino abbiamo dato il via alle attività di chirurgia robotica tramite la messa in esercizio di un sofisticato Robot Chirurgico multidisciplinare, modello da Vinci XI IS4000, del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Per l'Irpinia si tratta di un rilevante passo in avanti che consentirà ai suoi abitanti di sottoporsi a interventi complessi, finora possibili fuori provincia.

Mettiamo così un altro mattone nella costruzione di un servizio sanitario sempre più vicino alle esigenze del cittadino e di una Regione in cui nessuno debba mai sentirsi cittadino di serie B.".