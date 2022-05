Irpiniambiente: "Rilievi su trasparenza e gestione risolti dal management" La società dei rifiuti: "Non è la prima volta che riceviamo attacchi gratuiti dalle istituzioni"

Ancora una volta la società Irpiniambiente registra rilievi ed osservazioni sulla trasparenza degli atti societari e sulla gestione che sono stati recepiti e presi in carico dal nuovo management a partire dal 2021.

Le questioni evidenziate nelle ultime dichiarazioni e osservazioni hanno trovato riscontro nell’azione manageriale degli ultimi due anni, e considerando, tra l’altro la gestione di eccezionale straordinarietà cui la società è stata chiamata nel corso del 2020, anno di inizio della pandemia, durante la quale oltre a fronteggiare egregiamente l’emergenza con bassissima incidenza del contagio in ambito lavorativo, Irpiniambiente ha dovuto garantire i servizi, anche straordinari, in concomitanza di una nota e gravissima difficoltà nell’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione del contagio.

I rilievi riportati dagli organi di informazione, se dovessero trovare riscontro ufficiale, sono pertanto da ritenersi superati grazie all’azione dell’attuale vertice societarioo comunque non ascrivibili a questa gestione e da considerarsi anche superati nelle valutazioni delle attuali capacità organizzative e di svolgimento del servizio della società.

Per quanto concerne le osservazioni sul presunto eccessivo utilizzo degli affidamenti diretti, Irpiniambiente vi fa ricorso esclusivamente per i casi di somma urgenza e per interventi di alta specializzazione tecnica, al fine di garantire la continuità del servizio, in particolare per quanto riguarda le manutenzione straordinarie ed indifferibili e quindi non programmabili, degli impianti e delle strutture e/o macchine operative.

Affidamenti diretti, che nella maggior parte dei casi, sono stati definiti comunque tramite Mepa o con ricorso ad interventi di aziende altamente specializzate ed esclusive.

Va tra l’altro ricordato che dal 12/03/2021 Irpiniambiente ha sottoscritto convenzione con la SUA della provincia per la gestione delle gare per lavori, servizi e forniture.

Non è la prima volta, del resto, che la società riceve attacchi gratuiti e registra modalità non certo ortodosse di contestazioni “generiche e infondate” provenienti da soggetti istituzionali che dovrebbero, invece, preservarla, o almeno considerarla un patrimonio da salvaguardare, perché proprietari della stessa.

Considerando che agli atti non risultano contestazioni opposte nello svolgimento dei vari servizi presso i Comuni presentate dai vari amministratori.

Ancora sui punti di contestazione, relativi agli incarichi professionali, con particolare riferimento a quelli di natura legale, Irpiniambiente osserva il principio della rotazione in via generale, e del rapporto intuitupersonae, mentre in ambito più particolare, si ricorda che grazie all’azione dei legali incaricati, in diversi ambiti, la società ha ottenuto, grazie alle azioni monitorie e ai decreti ingiuntivi, un recupero crediti di 28 milioni di euro, nei confronti dei comuni per l’anno 2021, per un totale di 81 azioni, nel biennio 2021/2022, sempre volte al recupero dei crediti vantati per i canoni di servizio.

Le azioni legali, in particolare nei confronti dei comuni, hanno sempre risposto a principi di trasparenza e di uniformità, senza alcuna distinzione di sorta, ma rispondendo all’unico obiettivo di recupero del credito, affermando, questo sì, un nuovo principio nella gestione dei rapporti, per il quale Irpiniambiente non può essere utilizzata alla stregua di un istituto di credito da parte delle amministrazioni comunali che usufruiscono del servizio.

Azione legale che è stata anche utilizzata per il riassetto dei rapporti contrattuali con i comuni, alcuni dei quali avevano con la società, da oltre un decennio, un rapporto di servizio in proroga non disciplinato da contratto.

Inoltre, anche per gli incarichi, la società ha sempre predisposto manifestazioni di interesse pubbliche, alle quali tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potevano e possono partecipare, vendo un albo fornitori sempre aperto.

Per quanto riguarda le consulenze per l’anno 2021, regolarmente rese note nella sezione trasparenza del sito istituzionale della società.

La trasparenza, inoltre, non è affatto un vulnus della società. Il sito istituzionale risponde completamente ai criteri imposti dalla legge, garantendo l’accesso agli atti, alla sezione bandi e gare ed agli ambiti fondamentali per la verifica ed il controllo sulle azioni del management.

Tutti i provvedimenti sono consultabili da qualunque cittadino e da chiunque ne abbia interesse.

A conferma della volontà di seguire il principio della trasparenza e della collaborazione va anche ricordato che al fine di discutere e risolvere le problematiche dell’azienda, la società ha convocato l’assemblea dei soci, andata purtroppo deserta in prima ed in seconda convocazione.

Ed infine, ma non perché ultimo, pur avendo piena fiducia nel personale a tutti i livelli, la società pubblicherà una manifestazione di interesse per l’azione di razionalizzazione e organizzazione del personale che sicuramente non rappresenta, a differenza della mancanza degli impianti, la voce incidente sulla tariffa.

Su quest’ultimo punto, infatti vale la pena sottolineare ancora una volta che la tariffa praticata rimane la più bassa della Campania e la 62sima a livello nazionale, pur scontando una carenza impiantistica che non ha eguali in tutto il paese, e per risolvere la quale si stanno attuando progetti di efficientamento, l’ultimo dei quali è in discussione in queste ore alla conferenza di servizi allo scopo convocata.

Infine, alla luce delle recentissime notizie riportate dagli organi di informazioni, relative al contenzioso con il Comune di Pratola Serra, la società sottolinea che il Consiglio di Stato ha accertato che nella fase transitoria, i comuni, come nel caso di specie, possono svolgere il servizio in proprio in attesa del subentro dell’Ente D’Ambito, ma senza definire la questione relativa agli aspetti patrimoniali.

Proprio sull’aspetto patrimoniale, invece, la commissione straordinaria ha ritenuto di riconoscere ad Irpiniambiente la somma per il servizio svolto nel corso degli anni, accertato tra l’altro anche in sede giudiziaria.

Non si comprende di cosa la società Irpiniambiente dovrebbe dolersi o giustificarsi, e non si comprende il legame con i rilievi e le osservazioni mosse dalla proprietà sulla gestione societaria.