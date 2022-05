"Studiano da anni di che morte dobbiamo morire e la strada resta da terzo mondo" Il dramma di Pignatale tra Ariano Irpino e Villanova del Battista

Un muro che sta crollando e una strada se si può definire tale, dimenticata da oltre 20 anni. Località Pignatale, al confine tra Ariano Irpino e Villanova del Battista. Mezzi impossibilitati a raggiungere i terreni agricoli. A rischio in questa zona persino la lavorazione nei campi. Nicola Perna un abitante del luogo non sa più a chi rivolgersi. “Oramai non abbiamo più fiducia di nessuno. Ci hanno tradito tutti.

Si studia da anni di che morte dobbiamo morire. E’ diventato davvero impossibile vivere in queste zone. Oggi la preoccupazione maggiore è proprio l’impossibilità, con i mezzi agricoli a raggiungere i nostri fondi. Come deve arrivare qui una mietitrebbia? Ditemelo voi.” Pignatale alla pari di Creta che si collega con Melito Irpino, è una strada utilissima per raggiungere Villanova del Battista. Ma è tutto il tratto che da Pignatale, porta a Paragano, Pianotaverna, Vascavino che versa in pessime condizioni, senza che nessuno prenda provvedimenti. Che cosa si aspetta che quel muro pericolante cada su un’auto?

