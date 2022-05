Covid, calano i contagi in Irpinia. 208 positivi su 1407 tamponi processati 35 positivi ad Avellino, 8 a Mercogliano, 11 ad Ariano

Calano i contagi da Covid in Irpinia in una settimana di rialzo e discesa dei numeri della pandemia. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.407 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 218 persone:

- 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 2, residenti nel comune di Andretta;

- 4, residenti nel comune di Aquilonia;

- 11, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 7, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 35, residenti nel comune di Avellino;

- 6, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 3, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

- 6, residenti nel comune di Cervinara;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 4, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 3, residenti nel comune di Gesualdo;

- 6, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 2, residenti nel comune di Grottolella;

- 3, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 8, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 3, residenti nel comune di Montemarano;

- 7, residenti nel comune di Montemiletto;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Morra de Sanctis;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 2, residenti nel comune di Prata PU;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 2, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 7, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 4, residenti nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sirignano;

- 7, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 2, residenti nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 4, residenti nel comune di Tufo;

- 2, residenti nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

- 3, residenti nel comune di Villanova del Battista;

- 2, residente nel comune di Volturara Irpina;

- 1, residente nel comune di Zungoli.