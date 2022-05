Cultura e turismo: Festa scommette su sostenibilità e centro storico Taglio del nastro del sindaco all'Urbact Green Fest a Villa Amendola

"Il Comune di Avellino punta su cultura e turismo per una città sempre più ecosostenibile".

Cosi il sindaco Festa all'inaugurazione, nei giardini di villa Amendola, dell'Urbact Green fest. Anche il capoluogo irpino in una rete di città pronte a sviluppare le proprie potenzialità all'insegna dell'ecosostenibilità.

Il principale attrattore già da quest'estate sarà il centro storico pedonalizzato con eventi e locali aperti fino a notte.

Per far questo Festa punta a una rivoluzione della mobilità con l'apertura del tunnel. L'isola pedonale parte il 1° giugno, il sottopasso di PIazza Garibaldi certamente più in là ma poco male - aggiunge il primo cittadino - servirà eccome a decongestionare il traffico, soprattutto quello che arriva dalla parte alta della città.

Lamentele e disagi dei residenti? "Incidono in minima parte e già stiamo provvedendo a limitare le difficoltà, aprendo il parcheggio di Palazzo di Città".

Centro storico a parte il primo cittadino si aspetta un agosto con il botto anche se per ora non svela niente. "stiamo lavorando per far tornare la città ai livelli ante-covid e al successo che abbiamo vissuto nel 2019".