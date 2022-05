Industria felix, ecco le imprese della provincia di Avellino premiate da De Luca Tante eccellenze dell'Irpinia in primo piano a Città della Scienza a Napoli

Questa mattina a Napoli presso l’Auditorium di Città della Scienza si è svolta la cerimonia di premiazione delle aziende campane nell’ambito della 42° edizione del Premio Industria Felix.

Vengono premiate le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e che si sono distinte per crescita, vocazione internazionale ecc. Le aziende vengono selezionate da un qualificato Comitato Scientifico sulla base di analisi e valutazioni di carattere oggettivo, utilizzando un algoritmo incontrovertibile di competitività in relazione ai dati dei bilanci depositati ed analizzati da Cerved.

Queste le aziende irpine premiate:

ACCA SOFTVARE Spa, ALIBERTI MULTISERVIZI, BRUNO Srl, COFREN Srl, HCM Spa (Cosmopol ), IPS (Industria Produzione Semilavorati) TORELLO TRASPORTI SRL , VITILLO.

E’ stata inoltre premiata la RE LEGNO Srl con stabilimento in Cervinara.

Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti di Confindustria Avellino che hanno accompagnato le imprese associate, in quanto è stato conferito un meritato riconoscimento ad alcune delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio.

Presentato dai giornalisti Rai Angelo Mellone e Maria Soave, l’evento ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti della Regione Campania, del sistema Confindustria, Simest, Banca Mediolanum, Cerved Group ecc.

Ha concluso i lavori della manifestazione il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.