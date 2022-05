Sistema Irpinia, Maria Gabriella De Matteis è la presidente Il presidente della Provincia spiega: ci affidiamo a una manager

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha nominato Maria Gabriella De Matteis alla presidenza della Fondazione Sistema Irpinia. "Ci affidiamo a una manager dalla straordinaria passione per la sua terra e dal curriculum di tutto rispetto", afferma Buonopane. "C'e' stata subito intesa rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere per la valorizzazione dell'Irpinia. Un'interlocuzione proficua, cominciata qualche giorno fa e che ha portato alla decisione di affidarle la presidenza della Fondazione, nella convinzione che insieme al resto della compagine portera' a importanti risultati". Da 25 anni attiva nel gruppo industriale familiare, De Matteis Agroalimentare Spa, "con importanti incarichi nell'ambito della comunicazione e dell'immagine, Maria Gabriella De Matteis - si legge in una nota della Provincia - ha seguito con meticoloso impegno ogni fase di sviluppo dei marchi aziendali, della costruzione della brand identity e della comunicazione istituzionale".