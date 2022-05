Tacconi migliora, il figlio: "Probabilmente uscira' dalla terapia intensiva" Il figlio annuncia su Instagram il miglioramento del padre in ospedale

Dall'ospedale di Alessandria dove è ricoverato da qualche settimana Stefano Tacconi, finalmente, arrivano buone notizie. Il figlio Andrea, in una stories Instagram, ha informato sulle condizioni di salute del padre che sembra aver superato il periodo più critico e che sta per uscire dalla terapia intensiva e si appresta a cambiare reparto: "Dopo aver sconfitto un'altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto".