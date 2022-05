De Matteis alla guida di Sistema Irpinia: "Sfida entusiasmante" "Valorizzeremo l'inesplorate potenzialità della nostra provincia"

«Ringrazio il Presidente dell’Amministrazione provinciale di Avellino, Rino Buonopane, per il prestigioso incarico che ha inteso affidare alla mia persona. Presiedere la Fondazione Sistema Irpinia sarà per me un onore, oltre che una sfida entusiasmante che affronterò con il massimo impegno, nella piena consapevolezza delle straordinarie ed inesplorate potenzialità legate al patrimonio culturale, storico, artistico, enogastronomico e paesaggistico di questa provincia». Queste le prime dichiarazioni di Maria Gabriella De Matteis, neo Presidente della “Fondazione Sistema Irpinia”. «Il viscerale legame con l’Irpinia – continua – ha sempre rappresentato il filo rosso che ha unito il mio percorso personale e professionale. Oggi, chiamata a ricoprire un incarico di natura istituzionale, ho l’opportunità di mettere a disposizione dei territori e delle comunità la mia esperienza e la mia sensibilità per contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione dell’identità più profonda di questa provincia, presupposto ineludibile per il rilancio del sistema culturale e socioeconomico dei territori. Lavoreremo nel pieno rispetto del percorso compiuto sinora, puntando a valorizzare al massimo le competenze coinvolte nel progetto della Fondazione. Opereremo nella piena autonomia e nella massima trasparenza, al riparo da qualsiasi ingerenza. La Fondazione appartiene all’Irpinia».