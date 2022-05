Scuole e Palazzo Caracciolo, la Provincia di Avellino si rifà il look Interventi sull'edilizia scolastica per circa 60 milioni

La Provincia di Avellino ha illustrato gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Su tutti la rinascita del De Luca ai Cappuccini entro il 2026 con fondi Pnrr e la demolizione e la ricostruzione in due anni dell'imbriani in Contrada Baccanico, che diventerà una sorta di campus scolastico.

“Accanto al finanziamento già ottenuto relativo all'istituto scolastico De Luca - spiega Buonopane in conferenza stampa - abbiamo candidato otto palestre per quasi 8 milioni e 400mila euro; mentre altri interventi sono già in corso e saranno completati in questi giorni. Per altri ancora occorre concludere le procedure di gara e, quindi, assegnare i lavori. Ciò avverrà entro la fine dell'anno. Ai 15 milioni dell'Imbriani, che dovremmo assegnare entro il 31 dicembre del 2022, abbiamo un importante intervento di miglioramento sismico del Convitto per più di 2 milioni di euro".

Per quel che concerne il patrimonio della Provincia di Avellino, Buonopane aggiunge: "Abbiamo in programma il rifacimento di Palazzo Caracciolo, con un intervento sulle facciate ed il rifacimento del prospetto. Spazio anche alla biblioteca, abbiamo candidato anche l'orto botanico, nell'ambito del Pnrr, per quanto riguarda parchi e giardini storici con un progetto di miglioramento degli spazi antistanti.”.