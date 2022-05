Tunnel di Avellino, dopo 15 anni siamo alla fine. Si inaugura a giugno Oggi il sopralluogo della commissione lavori pubblici. Melillo: superate tutte le verifiche

Dopo più di 15 anni e molto più di 30 milioni di euro spesi, il tunnel di Avellino, l'opera pubblica più controversa della storia del capoluogo irpino, vedrà finalmente la luce.

Stamane il sopralluogo della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici presieduta dal consigliere Gerardo Melillo con i consiglieri comunali Marietta Giordano, Franco Russo, Elia De Simone e Giovanna Vecchione.

Il conto alla rovescia è iniziato, stando alle dichiarazioni rese al termine della visita dal presidente Melillo, il sottopasso aprirà alla circolazione tra meno di un mese.

Trovata una soluzione anche per la cabina elettrica, gli ultimi ostacoli sembrano ormai superati, la strada che collega Piazza Kennedy con il Mercatone (i tutto meno di un chilometro) si rivelerà preziosa alla luce del progetto di chiusura e pedonalizzazione del centro storico, e servirà a collegare anche due aree di parcheggio, quella di campetto Santa Rita e quella del Mercatone.

“Se valutiamo tutto ciò che è stato posto in essere ci rendiamo conto che l’area del Mercatone ha riscoperto una nuova valenza con parcheggi e luoghi commerciali. Se a questo aggiungiamo il progetto di Campetto Santa Rita (con la scala mobile che dal parcheggio condurrà al Duomo) ci rendiamo conto che Avellino sta provando a risolvere il problema dei parcheggi” ha aggiunto Melillo.

Superate anche le verifiche sulla sicurezza e le eventuali infiltrazioni di acqua dalle scale di Piazza Libertà. Il tracciato a doppia corsia presenta diverse curve, ma il limite di velocità è di 30 km orari.

“Ci sono tutte le condizioni per aprire – ha dichiarato Melillo - C’è una buona segnaletica orizzontale e verticale, c’è una buona illuminazione, un buon sistema di areazione e di antincendio. Ci sono due sbarre, all’ingresso che all’uscita che, in caso di incidente, si abbasseranno. La scala d’emergenza che porta a Piazza Libertà è perfettamente funzionante e sono stati risolti i problemi di allagamenti che si sono registrati in passato. Siamo soddisfatti come commissione lavori pubblici”.